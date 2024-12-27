عمان إلى نصف نهائى خليجي 26 بعد التعادل مع الإمارات

شهدت مباراة الإمارات وعمان ضمن منافسات بطولة خليجي 26 أداءً قويًا من الفريقين، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. أقيمت المباراة وسط أجواء حماسية وشهدت تنافسًا شديدًا على مدار شوطي اللقاء.

بدأت الإمارات المباراة بقوة، ونجحت في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر اللاعب يحيى الغساني في الدقيقة 20 من الشوط الأول، بعد هجمة منسقة وانطلاقة مميزة وضعته في مواجهة مرمى المنتخب العماني. حاول المنتخب العماني الرد سريعًا، لكنه اصطدم بدفاع منظم من الإمارات حال دون إدراك التعادل في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، ارتفع نسق الأداء من جانب الفريق العماني، الذي كثف من هجماته بحثًا عن هدف التعادل. جاء الفرج للمنتخب العماني في الدقيقة 79 عندما سجل اللاعب عبدالرحمن المشيفري هدفًا رائعًا بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس الإماراتي.

بعد هدف التعادل، تبادل الفريقان الهجمات، ولكن دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. بهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة واحدة، مما يضيف مزيدًا من الإثارة إلى حسابات التأهل في المجموعة.

المباراة أظهرت مستويات عالية من التنافسية، حيث قدّم الفريقان أداءً مميزًا يعكس روح البطولة الخليجية، ويبقي الآمال مفتوحة في المباريات القادمة.

بهذه النتيجة ضمن المنتخب العماني الصعودلدور نصف النهائي