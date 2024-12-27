بالأسماء.. محافظ البحيرة تعتمد أكبر حركة تنقلات لرؤساء المدن والمراكز

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، حركة تغييرات شاملة لرؤساء المدن والمراكز، تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في خدمة المجتمع، وتأتي هذه التغييرات استجابة للمرحلة الحالية، بما يعزز قدرة المحافظة على دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة.

حركة رؤساء المدن في البحيرة

تضمنت الحركة نقل اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت رئيسا لمركز ومدينة بدر ونقل المهندس السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادى النطرون لديوان عام محافظة البحيرة واللواء محسن الجندى رئيس مركز ومدينة كوم حمادة رئيسا لمركز ومدينة المحمودية واللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفرالدوار رئيسا لمركز ومدينة كوم حمادة ومحمد بطيشة مدير مجمع دمنهور الثقافى رئيسا لمركز ومدينة كفرالدوار و أحمد فرغلي رئيساً لمركز ومدينة دمنهور وأحمد حمزة نائب رئيس مدينة كفرالدوار رئيسا لمركز ومدينة حوش عيسى و عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير و علاء صلاح رئيساً لمدينة إدكو والمهندس على زيد رئيسا لمركز ومدينة شبراخيت ومحمد مسعود للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات واللواء أسامة عفش رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه الحركة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التميز في القيادة المحلية، ودعم الابتكار والتخطيط الإستراتيجي لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مع التركيز على تطبيق معايير الشفافية والمساءلة التي تلبي تطلعات المواطنين وتواكب احتياجاتهم المتجددة.