أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، قرارًا تكليف اللواء محمد زايد رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

يأتي ذلك في خطوة جادة نحو تعزيز فاعلية الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة حيث تمثل التغييرات نقلة نوعية نحو تجديد القيادة وتحفيز الابتكار المحلي، مما يساهم في دفع عجلة التطوير لمواجهة التحديات المعاصرة.

وأكدت محافظ البحيرة على العمل بجدية وتفانٍ لتحقيق التنمية واستمرار التقييم الدوري للأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الملفات الخدمية والتنموية.

تجدر الإشارة الى أن مركز بدر يتميز بموقعه الاستراتيجي وأهميته الزراعية حيث تعتبر الزراعة هي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد بالمركز، والذي يشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الهامة؛ بالإضافة للموقع الجغرافي المتميز الرابط بين الظهيرين الصحراوي والزراعي.