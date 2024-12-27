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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل

قناة السويس
قناة السويس
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قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل، مشيرًا، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة بمنطقة قناة السويس.

وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا يؤكد أنّ محور قناة السويس ليس مجرد ممر ملاحي فقط، لكنه محور للتنمية بشكل كامل.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أنّ كل المشروعات، سواء المزمعة أو التي بدأ التنفيذ فيها تحوِّل هذه المنطقة بشكل أو بآخر إلى مراكز لوجستية في كل القطاعات، سواء فيما يتعلق بتطوير الموان أو المشروعات التي لها علاقة بالاستثمارات في القطاعات كافة.

وأوضح، أنّ دخول القطاع الخاص يأتي تحت مظلة الأيدولوجية الخاصة بالدولة والتي تدعم القطاع الخاص بشكل أو بآخر في إطار وثيقة ملكية الدولة والتي نصت على تخارج الدولة من بعض القطاعات لإعطاء المزيد من المساحة للقطاع الخاص.

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