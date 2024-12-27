مراد مسعود رئيسًا لمركز ومدينة إيتاي البارود في البحيرة

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قرارًا بتكليف مراد مسعود رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود؛ والحاصل على أفضل رئيس مدينة في الوطن العربي بمسابقة التميز الحكومي العربي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك ضمن حركة تغييرات شاملة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في القيادة المحلية مع الاستمرار في دعم القيادات المتميزة التي أثبتت قدرتها على النهوض بالأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة أن ذلك يعد جزءًا من استراتيجية المحافظة لتعزيز العمل المؤسسي وضمان استمراريته، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في جميع المراكز والمدن التابعة لها. كما شددت على أهمية التقييم المستمر للأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الجدير بالذكر أن إيتاي البارود، إحدى أهم مدن محافظة البحيرة، وتبلغ مساحتها حوالي 497.5 كم²، وتتميز بنشاطها الزراعي والصناعي حيث تشتهر بزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز، القمح، والذرة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للشباب.

كما تعد ذات طابع زراعي وصناعي متنوع، وتلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمحافظة، وتظل نقطة محورية في مجال التجارة والأنشطة الاقتصادية في المنطقة؛ لموقعها المتميز على طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي.