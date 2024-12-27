محمد عز الدين: مصر تمتلك قاعدة صناعية جيدة يمكن البناء عليها مستقبلا

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إنّ مصر أصبحت تمتلك قاعدة صناعية جيدة يمكن البناء عليها بشكل مستقبلي، إذ بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة لتطوير الصناعة والإنتاج وتوطين الإنتاج وإحلال بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج بصناعات وطنية في الفترة الأخيرة.

وأضاف عز الدين، في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز: «في عام 2014 كان هناك العديد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري وعدم توافق مع متطلبات بدء الإنتاج والصناعة، ولكن الآن، أصبح للدى مصر قاعدة صناعية جيدة».

وتابع : «هناك تغيرات عالمية جيوسياسية تفرض على مصر التوجه إلى الإنتاج والصناعة والزراعة، هذه القطاعات وتحديدا القطاع الصناعي، تستلزم توفر بنية تحتية جيدة لتساعد على التطور، بالإضافة إلى تنقية التشريعات والقوانين وتطويرها بشكل كبير، وتقديم المحفزات للإنتاج الصناعي، وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المتعددة وتحديد البدء بـ23 صناعة لتحويلها إلى صناعات وطنية».