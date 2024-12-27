أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية، وذلك في إطار توجهات الدولة لضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية.

شملت الحركة تكليف اللواء أسامة عفش رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، وتستهدف الحركة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجات كل مرحلة من مراحل التنمية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه الحركة تأتي ضمن سعي المحافظة المستمر لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، كما تهدف هذه التغييرات إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر تنفيذية جديدة، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين في الأداء.

الجدير بالذكر أن وادي النطرون، أكبر مراكز محافظة البحيرة، تتميز بموقع استراتيجي على الطريق الصحراوي الذي يربطها بالعديد من المراكز والمحافظات المختلفة

تبلغ مساحتها حوالي 1,620.6 كم²، وتشتهر بالزراعة؛ خاصة الفاكهة وعلى رأسها الموالح، بالإضافة إلى إمتلاكها منطقة صناعية واعدة حيث تنتج العديد من الصناعات الهامة مثل الأسمدة التي تعزز الاقتصاد المحلي، كما تعد وادي النطرون من أقدم مصادر الملح في مصر بفضل بحيراتها المالحة.

وتضم المنطقة العديد من الأديرة التاريخية القديمة مثل السريان والبراموس والأنبا بيشوي، ومسار العائلة المقدسة مما يجعلها وجهة سياحية دينية مميزة.