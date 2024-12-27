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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تغلق ١٥ منشاة صحية مخالفة ومراكز لعلاج الإدمان والتحاليل بدون ترخيص

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات مديرية الشئون الصحية بالجيزة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة
ووجه المحافظ بضرورة إستمرار حملات التفتيش على المنشأت الصحية والعلاجية بالتنسيق مع أحياء ومراكز ومدن المحافظة والجهات الأمنية وضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
و أطلع محافظ الجيزة على تقرير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية و الذى جاء به شن الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر عدد من الحملات شملت مناطق ( كرداسة ، أبو النمرس ،العياط ، منشأة القناطر، الهرم، ٦ أكتوبر ) .
وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من إغلاق ٣ مستشفيات و عدد ٢ مصحة لعلاج الإدمان ومركز لرعاية مرضى القلب ومركز أشعة و٧ عيادات خاصة ومعمل للتحاليل تدار بدون ترخيص ولمخالفتها لإشتراطات المنشأت الطبية وتحرير محضرين لفض الشمع وإعادة مزاولة نشاط بدون ترخيص.
واكد محافظ الجيزة أن الحملات جاءت انطلاقا من حرص المحافظة على صحه وسلامه المواطنين والتزام المنشآت الصحية الخاصه بتطبيق كافه المعايير التي تضمن سلامه المترددين عليها موجهاً باستمرارها بشكل دوري من خلال أجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية.

محافظة الجيزة تغلق ١٥ منشاة صحية مخالفة مراكز لعلاج الإدمان ترخيص وعدم الالتزام المنشأت بمناطق كرداسة ابو النمرس العياط منشأة القناطر الهرم ٦ اكتوبر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات مديرية الشئون الصحية بالجيزة