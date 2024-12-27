الشيحي نائبا لرئيس حماة الوطن وشبانة أمينا للرياضة بالحزب

أصدر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، قراراً بتعيين كلاً من: الدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق نائبا لرئيس الحزب، وكان يشغل منصب أمين الأمانة المركزية للبحث العلمي والاختراع والدكتورة مها مروان عبد الله عرفه، أميناً للأمانة المركزية لتنمية الموارد.

كما شمل القرار تعيين النائب محمد شبانة عبد العزيز بدوى، أميناً للأمانة المركزية للشئون الرياضية.

كان قد وجه حزب حماة الوطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية إصدار قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وأكد الحزب أن استجابة الرئيس السيسي، لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار سعيه دائما لتحقيق مطالب جميع أبناء الوطن في كافة ربوع الجمهورية، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن أبناء سيناء أصحاب تاريخ مشرف على مدار التاريخ، وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة أعداء الداخل والخارج.

ودعا حزب حماة الوطن، الحكومة إلى استكمال جهودها في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها سيناء، بما يعود بالنفع على أبناء الوطن، وفي القلب منهم أهالي سيناء.