العاهل الأردنى للرئيس الفرنسى: أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، دعم بلاده لسوريا فى بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة، تلبى طموحات الشعب السورى بكل مكوناته.

وجدد العاهل الأردنى التأكيد خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة، مشددا على رفض الأردن لأى اعتداء على أراضى سوريا وسيادتها.

وشدد الملك عبدالله الثانى على ضرورة الوقف الفورى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية بالقطاع.

ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبخصوص لبنان، دعا الملك عبد الله الثانى - طبقا لبيان الديوان الملكى اليوم /الجمعة- إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار.