فؤاد عودة: 70% من أسباب الصداع النصفي وراثية

قال الدكتور فؤاد عودة نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا، إن أسباب الصداع النصفي منها 70% تتعلق بالعائلة والوراثة، و30% تتعلق بأسباب أخرى منها التعب وصعوبة التركيز وعدم تنظيم الغذاء والنوم، مضيفًا أن المصابين بالصداع أغلبهم نساء، و18% من النساء أصيبوا بالصداع النصفي علي الأقل مرة في حياتهم.

وأضاف عودة خلال لقاءه عبر قناة «القاهرة الأخبارية»، أن أغلب النساء المصابين بالصداع يكونوا بين 25 إلى 55 عام بسبب تغييرات الهرمونات التي تؤدي إلى الصداع، لافتاً إلى أن السيدات اللاتي بلغن الـ40 عامًا تبدأ تقل لديهن أعراض الصداع.

وتابع ، أنّ ثمة نوعين لصداع النصفي الأول من دون هالة والثاني المصحوب بالأورة، وهما يصيبان النساء بسبب عوامل كثيرة من ضمنها الغذاء والضوء والرياضة و عدم التركيز.

وذكر، أن هناك ارتفاع بنسبة 20% من النساء اللاتي يعانين من الصداع النصفي خاصة في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية بسبب تلوث البيئة و أمراض الحساسية و الجهاز التنفسي فهذه الأمراض زادت نسبة الصداع النصفي.