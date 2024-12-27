ads
الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تجاوزت 800 خرق.. «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال قام بسلسلة من الخروقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سلسلة من الخروقات التي تجاوزت 800 خرق منذ بداية اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار بلبنان

وأوضح “سنجاب” خلال مداخلة هاتفيه بقناة«القاهرة الإخبارية»: «وحتى الآن، نقترب من 850 خرقًا لهذا الاتفاق، ولكن أبرز الخروقات كان خلال الساعات الماضية حيث قامت قوات الاحتلال الإسرئيلي بالتقدم براً في عمق الجنوب اللبناني وصولًا إلى منطقة وادي الحزير وعدد من المناطق من بينها القنطرة».

وتابع مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الخطوة أزمة و تحدٍ كبير لاتفاق وقف إطلاق النار، فكان من المنتظر أن تقوم قوات جيش الاحتلال بالانسحاب من البلدات التي تواجدت فيها.

وذكر أحمد سنجاب مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال دخل بلدات لبنانية في الساعات الماضية، لم يستطع دخولها في فترة الحرب والمواجهات التي دارت على أرض الجنوب اللبناني.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجنوب اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات لبنان مواجهات وقف اطلاق النار