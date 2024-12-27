اللواء مدحت الزغد رئيسًا لمركز ومدينة أبو حمص

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قرارًا بتكليف اللواء مدحت الزغد رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، ضمن إعتماد حركة رؤساء المدن والمراكز وفي إطار تعزيز كفاءة القيادات المحلية ودعم استمرارية العمل المؤسسي.

يأتي القرار ضمن حركة تغييرات موسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الكفاءات القيادية التي أثبتت جدارتها في تطوير الأداء الحكومي.

جاء ذلك في سياق رؤية المحافظة لتعزيز الأداء المحلي وتحقيق التنمية المستدامة؛ ودعم استمرارية العمل الناجح في المدينة، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجات المرحلة الراهنة.

وأوضحت محافظ البحيرة أن المحافظة تواصل خطواتها نحو تطوير منظومة العمل المحلي من خلال تعزيز الكفاءات القيادية، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز جودة الحياة في جميع المدن والمراكز.

الجدير بالذكر أن مدينة أبو حمص من المدن الهامة في محافظة البحيرة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة ربط مهمة بين العديد من المدن في المحافظة. كما تشتهر بالنشاط الزراعي، حيث تساهم بشكل كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح والذرة.

وتحتوي المدينة على العديد من المصانع والمشروعات الصغيرة التي تعزز الاقتصاد المحلي.