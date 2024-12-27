اللواء ياسر مهنا رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قرارًا بتكليف اللواء ياسر مهنا رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ضمن حركة تغييرات موسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحسين جودة الخدمات.

جاء القرار ضمن رؤية المحافظة الرامية إلى تحقيق تحول نوعي في إدارة المراكز والمدن، عبر تمكين قيادات تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي، بما يعزز التنمية المستدامة ويدفع عجلة التطوير في كافة المجالات.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تواصل خطواتها نحو تطوير منظومة العمل المحلي من خلال إجراء تغييرات جوهرية تستهدف تعزيز الأداء الإداري ودعم القيادات القادرة على تلبية تطلعات المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

رشيد زهرة النيل الخالد

تُعد رشيد زهرة النيل الخالد؛ أحد أهم المدن التاريخية؛ وعلى أرضها أكتشف حجر رشيد مفتاح الحضارة الفرعونية.

كما أن العيد القومي لمحافظة البحيرة يرتبط إرتباطا وثيقا برشيد؛ ذلك اليوم الذي تصدى فيه أهالي رشيد الباسلة لحملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧؛ ودحروها ليصبح ما قدمه أهالي رشيد رمزا للصمود والمقاومة وعيد قومي لمحافظة البحيرة.

كما تضم العديد من المنازل والمساجد التاريخية والاثرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز على نهر النيل والبحر المتوسط وإلتقاء النيل بالبحر.

وتشهد رشيد حاليا نهضة وتطوير في مختلف القطاعات بالإضافة إلى مشروعات قومية كبرى ومنها ميناء الصيد وتطوير المدينة بالكامل لجعلها متحفا مفتوحا تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .