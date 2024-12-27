وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة شتاء دافئ

واصلت وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" تحت عنوان "بداية شتاء دافئ" بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.

ووجهت الوزارة قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .

