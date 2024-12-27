زي النهارده.. تأسيس جريدة الأهرام

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق ٢٧ شهر ديسمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 537 الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية.



عام 1875 تأسيس جريدة الأهرام المصرية وقد صدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876. الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية.



عام 1875 تأسيس جريدة الأهرام المصرية وقد صدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876.

عام 1934 فارس تغيّر اسمها إلى إيران وذلك بمرسوم حكومي.

وعام 1938 - إجراء انتخابات المجلس التشريعي الكويتي الثاني.

عام 1945تقسيم كوريا إلى شطرين شمالي وجنوبي.

إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الشيخ مصطفى عبد الرازق يتولى مشيخة الجامع الأزهر.

عام 1949 إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.

عام 1958 مصر والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاق خاص حول بناء المرحلة الأولى من السد العالي.

عام 1966 الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية يشنان هجوم مشترك على أحد معاقل «الفيتكونغ» وأكثرها أمانا في «غابة يومينه» والتي تقع في «دلتا ميكونج».

عام 1978 الملك خوان كارلوس الأول يقوم بالتصديق على الدستور الإسباني الديمقراطي وذلك بعد إقراره في استفتاء قومي.

رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.

عام 1979 الاتحاد السوفيتي يرسل 75000 جندي لأفغانستان لتعزيز حكم باراك كارميل الزعيم الجديد للدولة وفي محاولة لتوفير الاستقرار السياسي للوضع السياسي المضطرب.

وعام 1985 هجمات متزامنة على مطار ليوناردو دا فينشي في روما بإيطاليا ومطار فيينا الدولي في النمسا وذلك عندما فتح مسلحون النيران عند بوابة الوصول الخاصة بشركة طيران إل عال الإسرائيلية.

1991 - روسيا تحتل المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة بدلًا من الاتحاد السوفيتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض / الفيتو.

عتم ططط2001 - الولايات المتحدة والصين تبدآن صفحة جديدة من العلاقات التجارية.

عام 2007 اغتيال بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة بالرصاص وتبعة بتفجير إنتحاري.

وعام 2013 - اغتيال المُستشار والوزير اللُبناني السابق محمدد شطح بانفجار استهدف سيَّارته في بيروت.

عتم 2019 - سقوط طائرة الرحلة 2100 التابعة لِخُطوط بك إير على مقرُبةٍ من مطار ألماتي الدولي ومصرع 12 راكبًا وإصابة 54 آخرين كانوا على متنها.

