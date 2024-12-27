الأمن يضبط تشكيلا عصابيا بحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية – مقيمين بنطاق محافظتى "مطروح ، البحيرة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (50 بندقية خرطوش) .

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.