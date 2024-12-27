أبطال عرض sale يرسمون البسمة على وجوه جمهور مسرح السلام.. صور

شهد مسرح السلام، العرض المسرحي sale الذي ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وإدارة الدكتور عمرو عثمان، وذلك ضمن مبادرة توعية مبتكرة لتسليط الضوء على مخاطر التعاطي والإدمان وأثرهما على الفرد والأسرة والمجتمع.

حضر العرض الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، وعدد كبير من أسر المتعافين من الإدمان وجمهور مسرح السلام والصحفيين، وقد لاقى العرض استحسانا كبيرا من الجمهور والصحفيين الذين أشادوا بالأداء التمثيلي الرائع لجميع المشاركين بالعرض وعلى رأسهم نجم العرض الفنان سامح حسين، كما أشادوا أيضا بالديكور والموسيقى وجميع عناصر العرض.

قال مخرج المسرحية عمرو حسن، إن العرض يتناول قضية الإدمان والتعاطي من منظور اجتماعي ونفسي، ويركز على الأسباب التي قد تدفع الشباب للإدمان، وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة المروجة لثقافة تعاطي المخدرات وفي سابقة جديدة يتم فيها إستثمار طاقات المتعافين بالعمل في تنفيذ ديكورات العرض المسرحي لمحاولة إعادة دمجهم في المجتمع وإعادة إكتساب الثقة في النفس.

المسرحية مأخوذة عن رواية "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان، ومن بطولة الفنانين: سامح حسين، عبدالمنعم رياض، إيمان غنيم، سهيلة الأنور، محمد مصطفى، محمد مبروك، بالإضافة إلى نجوم فرقة المسرح الحديث، أشعار محسن عموشة، ألحان وتوزيع محمد ذكي، مخرج منفذ أشرف عمرو، محمد شوقي، وإخراج عمرو حسن.

