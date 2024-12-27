كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالمنيا وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة بمديرية أمن المنيا من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإعتراض طريقه وإستيقافه والتعدى عليه بالضرب بالأيدى والإستيلاء على السيارة وإختطاف شخص مرافق له "لا يعلم بياناته".

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") و تحرير الشخص المحتجز (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بمحجر ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة سمالوط.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لسابقة قيام المجنى عليه بالتحصل من أحدهم على مبلغ مالى بزعم التنقيب غير المشروع عن الآثار ورفضه رد المبلغ فقاموا بإختطافه وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) بمساعدة باقى المتهمين لإجباره على رد المبلغ ، وتم بإرشادهم ضبط (20 إيصال أمانة "بتوقيع المجنى عليه" - السيارة الملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- السيارة الملاكى المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

