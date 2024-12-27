فيفا: منتخب مصر في عام الصحوة مع حسام حسن

نشرت الصفحة الرسمية للفيفا، تقريراً تشيد خلاله بمستوى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن تدريب الفراعنة.

وقالت الصفحة الرسمية للفيفا " منتخب مصر في عام الصحوة مع حسام حسن ".

وأضافت صفحة الفيفا:" صحوة منتخب مصر مع حسام حسن في تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم وسلسلة FIFA، بعد تجربة محبطة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا".

وتابعت الصفحة منتخب مصر من بداية متعثرة ثم عودة استثنائية مع العميد.

وأكدت الفيفا، أن حسام حسن يطمح للسير على خطى محمود الجوهري وحسن شحاتة، موضحة أن لديه طموح العودة لزعامة افريقيا مجددا بعد فترة كبيرة من الاخفاقات، والتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة بعد التهديد بعودة غير مرضية.

وقالت إن لم يكن هناك ختام أفضل لمنتخب مصر مما حدث في عام 2024، على الرغم من عدم التخبطات التي عانى منها منتخب الفراعنة في بداية العام، إلا أن التصحيح كان في الوقت المناسب، ليضع أبطال أفريقيا سبع مرات على الطريق الصحيح نحو استعادة الأمجاد.

واختتمت الفيفا كل شيء بدأ يسير في اتجاه تصاعدي مع استعادة فكرة المدرب الوطني.