المؤبد لسائق قتل جاره لسرقة أمواله بالسلام 

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق، بالسجن المؤبد في قتل جاره وسرقته بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة من ذات العيار، وسلاح أبيض «مطواة» والحشيش المخدر بمنطقة السلام.

وأسندت النيابة للمتهم «م.ك»، سائق قتل المجني عليه «ف.م»، عامل، وسرقة مبلغ مالي بحوزته، وحيازة الحشيش المخدر بهدف الاتجار والربح غير المشروع، وحيازة سلاح ناري وذخيرة لذات العيار وسلاح أبيض «مطواة»، واستعمال القوة أثناء ضبطه من قبل قوات الأمن.

وقالت شقيقة المجني عليه، إنها ظلت يومين تتصل على شقيقها للاطمئنان عليه، ولم يجيب مما أثار الشك داخلها، خاصة أنه وحيد بعد وفاة زوجته وليس لديه أبناء، وتسأل عنه يوميًا عن طريق الهاتف المحمول، وطلبت من أحد الجيران طرق باب مسكنه، لكنه لم يجب، وعندما ذهبت لشقيقها وجدت جثته غارقا في دمائه، وأخطرت الشرطة في الحال وتبين بعثرة محتويات الشقة، وطعن المجني عليه وسرقة متعلقاته ومبلغ مالي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات المتهم، ارتكاب الواقعة حيث أقر بأنه تعرف على المجني عليه على مقهي يجلس عليها بجوار مسكنه وعلم أنه يقيم بمفرده، ينتظر مبلغا ماليا من أحد الأشخاص، واستغل علاقته بالمجني عليه ليتتبعه وفي ساعات متأخرة من الليل طرق عليه باب مسكنه، وعندما فتح المجني عليه باب مسكنه، وجد المتهم أمامه حاملا سلاحا أبيض، وهدده بالقتل، إلا أن المجني عليه قاومه، وتعدى عليه بالضرب، وحاول الاستغاثة بالجيران وكتم المتهم أنفاس المجني عليه، وأخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه، وطعن المجني عليه وأسقطه أرضاً غارقا في دمائه واستولي على مبالغ مالية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني ولاذ بالفرار في الحال.

وذكر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه في العقد الرابع من عمره، وتم طعنه من سلاح ذي نصل معدني في منطقة البطن والصدر، ما أدى لتهتك جزء من الأمعاء الغليظة وجزء من الأمعاء الدقيقة.

ونزيف داخلي وتوقف الدورة الدموية والوفاة في الحال.

وأكد الضابط مجري التحريات في الواقعة، أن المتهم حاول الهرب من قوات الأمن عقب رؤيتهم، وحاول إطلاق أعيرة نارية بواسطة سلاح ناري، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات، والمبلغ المالي وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وعثر بحيازته على فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وكمية من المواد المخدرة الحشيش وأقراص الترامادول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.