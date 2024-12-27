5 حالات لجواز إسقاط الضريبة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ..

وفيما يلي ننشر حالات يجوز فيها إسقاط الضريبة علي الممول

حيث نصت المادة 51 أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الاخري كليا أو جزئيا المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف ف الاحوال الاتية :

- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .

- إذا ثبت عدم وجود ماله له يمكن التنفيذ عليه .

- إذا قضي نهائيا بافلاسه وأقفلت التفليسة .

- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها .

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداد لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبي .

