وفاة أكبر معمرة بإيطاليا.. عمرها 114 عاما

ذكرت صحيفة محلية يوم الجمعة، أن أكبر معمرة في إيطاليا توفيت ليلة عيد الميلاد عن عمر ناهز 114 عاما بالقرب من رافينا.

وأوضحت صحيفة "إيل ريستو ديل كارلينو" أن كلوديا باكاريني بالدي كانت من بين أكبر 10 معمرين في العالم.



ولدت باكاريني في الإيطالية اليوم الجمعة، أن لديها عشرة أبناء وحوالي 50 حفيدا، وكانت من بين الأشخاص العشرة الأطول عمرا العالم.

وأشارت إلى أنها ولدت في مدينة فاينزا في 13 أكتوبر 1910 وعاصرت الحربين العالميتين، وتوفيت عشية عيد الميلاد بمنزلها، وكان لديها شغف بالبيانو والكلمات المتقاطعة والتطريز.وتوفيت ليلة 25 ديسمبر.