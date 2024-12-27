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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية| البنك الأهلي يسحق مضيفه المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف

فريق البنك الاهلي
فريق البنك الاهلي لكرة القدم
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استطاع فريق الكرة النسائية بنادي البنك الاهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني للفريق ، أن يفوز على مضيفه فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

ثلاث نقاط جديدة للبنك الاهلي 

ليخطف البنك الاهلي ثلاث نقاط جديدة، وقد دخل البنك الاهلي المباراة ب ٢٢ نقطة جمعها من خلال ٩ مباريات خاضها .

 

وشهدت الجولة اليوم، 6 مواجهات قوية أهمها مواجهة الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

 

في سياق آخر ، فاز وادي دجلة على فريق الجونة في افتتاحية الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري امس الخميس ، بثمانية أهداف نظيفة دون رد، ليحصد دجلة ٣ نقاط جديدة، ويصل لـ ٢٨ نقطة.

 

فريق الكرة النسائية بنادي البنك الاهلي الكرة النسائية البنك الأهلي المقاولون العرب