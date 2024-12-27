الأمن يضبط المتهم بترويج فيديو اختطاف طفلتين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إستغاثة أحد الأشخاص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج بالقاهرة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إستغاثة أحد الأشخاص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج بالقاهرة .

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام والد المعنيتين بتركهما بجوار أحد المحال بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بالقرب من منزلهما لحين حضور والدتهما " منفصلة عنه " وعقب حضورها استلمت الطفلتين ، كما أمكن التوصل للقائم على تصوير ونشر المقطع المشار إليه

( مقيم بدائرة القسم ) وأفاد بأنه حال رؤيته للطفلتين وتركهما بمكان تواجدهما قام بتصويرهما والإدعاء بذلك للتوصل لأهليتهما خشية تعرضهما لمكروه إلا أنه عقب قيامه بنشر مقطع فيديو حضرت والدتهما بعد فترة وجيزه وإصطحبتهما إلى منزلها .

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.