محمد مسعود رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة

كلفت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، محمد مسعود رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، ضمن حركة تغييرات موسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحسين جودة الخدمات.

جاء هذا القرار ضمن رؤية المحافظة الرامية إلى تحقيق تحول نوعي في إدارة المراكز والمدن، عبر تمكين قيادات تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي، بما يعزز التنمية المستدامة ويدفع عجلة التطوير في كافة المجالات.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تواصل خطواتها نحو تطوير منظومة العمل المحلي من خلال إجراء تغييرات جوهرية تستهدف تعزيز الأداء الإداري ودعم القيادات القادرة على تلبية تطلعات المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

ومن الجدير بالذكر ان مدينة الدلنجات تقع جنوب مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، بمسافة 21 كيلومترًا تقريبًا، ويحدها جنوبًا منطقة التحرير وشرقًا كوم حمادة وإيتاى البارود وغربًا حوش عيسى، و تضم 5 وحدات محلية قروية و45 قرية و771 تابعًا و تشتهر المدينة بالزراعة والصناعة والتجارة.



