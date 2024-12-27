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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على أول معسكرات المنتخب الوطني الرسمية في 2025

حسام حسن
حسام حسن
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ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الريمي فى شهر مارس 2025 بمواجهتين حاسمتين أمام إثيوبيا وسيراليون، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويسعي العميد لخوض معسكر قوي لتقديم شهادة ثقة لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.
كما يسعي العميد خوض معسكر قوي في بداية 2025 وهي سنة مليئة بالاحداث الرياضية للمنتخب علي رأسها ملف بطولة كأس الأمم الأفريقية.

التوأم حسام حسن معسكر منتخب مصر