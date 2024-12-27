تعرف على أول معسكرات المنتخب الوطني الرسمية في 2025

ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الريمي فى شهر مارس 2025 بمواجهتين حاسمتين أمام إثيوبيا وسيراليون، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويسعي العميد لخوض معسكر قوي لتقديم شهادة ثقة لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.

كما يسعي العميد خوض معسكر قوي في بداية 2025 وهي سنة مليئة بالاحداث الرياضية للمنتخب علي رأسها ملف بطولة كأس الأمم الأفريقية.