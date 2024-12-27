«مدير جمعية الإغاثة»: وفاة ممرض في غزة بسبب البرد القارس

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعيد السيناريوهات السابقة التي ارتكبها في المستشفيات المختلفة في قطاع غزة سواء في مستشفي الأندونيسي من العام الماضي وأيضا ومجمع الشفاء، ومستشفى الأمل في خان يونس، وغيرها من المستشفيات.

وأضاف ياغي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة«القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المستشفيات وأخرج الطواقم الطبية والمرضى منها، حتى وإن كانوا على أسرة العلاج، بالإضافة إلى آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفيات خوفًا من القصف الذي كان يتعرضون له.

وأوضح، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن مستشفي كمال عدوان تعرض للاقتحام وإجبار الطواقم الطبي والمرضى والنازحين على مغادرته، إذ انقطع الاتصال عن جميع الطواقم العاملين في المسشفي.

وواصل: «هذه الطواقم وغيرهم من المرضى والنازحين لا يرتدون ملابس ثقيلة تقيهم من البرد، ففي الأيام الماضية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 4 أطفال نتيجة للبرد الشديد، كما جرى الإعلان اليوم عن وفاة ممرض في أحد خيام النزوح بمنطقة المواصي غرب خان يونس نتيجة هذا البلد القارس».