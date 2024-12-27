عمرو سعد ينفي وجود خلاف مع محمد سامي في "سيد الناس"

نفى الفنان عمرو سعد ما تردد حول نشوب خلافات بينه وبين المخرج محمد سامي أثناء تصوير مسلسلهما الجديد “سيد الناس” ، مؤكداً أنهما يواصلان التصوير ويخططان لعمل عدة أجزاء من هذا العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل .

ونشر الفنان عمرو سعد صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “لمن يقول اننا مختلفين ، بالعكس أنا وسم سم متفقين ، متشاركين ، علي الشغل سهرانين ، و ببنطلونات البيجاما ، بامر الله مسلسل سيد الناس اقوي مسلسل ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ و ٢٠٢٧ ، لاننا بنفكر في ٣ اجزاء” .

يشار الي ان مسلسل “سيد الناس” من تأليف خالد صلاح واخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، داليا البحيري ، منة فضالي ، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة .