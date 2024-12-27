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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"ندوة تثقيفية وأمسية قانونية"وعرض فنى مسرحى بنادي الفيوم الرياضى.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شهد مسرح نادى محافظة الفيوم الرياضى ندوة تثقيفية وأمسية قانونية، حاضر خلالها الدكتورة سحر البكباشى المحامية بالنقض بالفيوم، رئيس إتحاد محاميات الفيوم، والاء سيد المليجي المحاميه بالاستئناف وباحثة الدكتوراة بالقانون الجنائي جامعه عين شمس.

تضمنت الندوة التوعية القانونية، والتى ناقشت الحماية القانونية للمرأه في مختلف المجالات وادارت حواراً مفتوحاً حول"العنف ضد المرأه - التحرش اللفظي والفعلي - الابتزاز الالكتروني- كافه اشكال الحمايه القانونيه للمرأة"واعقبها حوار مع الحضور تناول أستشارات قانونية، وذلك فى إطار مبادرة نشر الوعي القانوني، التى تاتى ضمن اهداف النادى لرفع الوعى القانونى.

 

المسرحية (فرقة بنات بس) 
وعقب الانتهاء من الندوة نظمت إدارة النشاط الثقافى عدد من الفقرات الفنية واختتم النشاط بعرض لفرقة الأمل المسرحية  ( فرقة بنات بس )، وقدمت عرض  شخابيط  اشراف فني 
الرائع احمد صلاح، مروان إيهاب، محمود حليمو .. ونال العرض إعجاب وتحية جميع الحاضرين. 

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