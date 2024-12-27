عماد رمضان رئيسا لاتحاد الطائرة جلوس حتى 2028



فاز عماد رمضان برئاسة الاتحاد المصري الكرة الطائرة جلوس، على حساب كلا من، إيهاب حسنين و حسن صالح، وذلك خلال الدورة الانتخابية الجديدة من 2024 حتى 2028.

وحصل عماد رمضان على 15 صوتا مقابل 4 صوتا لـ إيهاب حسنين مقابل حسن صالح 3 أصوات، في اجتماع الجمعية العمومية التي أجريت قبل قليل بمقر الاتحادات الرياضية في ستاد القاهرة الدولي.

وتشهد الجمعية العمومية مشاركة 23 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب.

ويتنافس على منصب رئاسة الاتحاد ثلاثة مرشحين، هم: إيهاب حسنين، حسن صالح، وعماد رمضان.

أما على مقعد نائب الرئيس، بين سامح السيد وهويدا مندي، في حين يحتدم الصراع على منصب أمين الصندوق بين أحمد منطاش وغريب إدريس.

وعلى صعيد العضوية، فاز بالتزكية كل من صالح الجزار، شعبان الخطيب، عصام شحاتة، وإسلام إسماعيل.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس، من رئيس ونائب وأمين صندوق وأربعة أعضاء.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من، أستاذ أحمد عبد العليم مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، العميد خالد سمير مندوب اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور أحمد مختار و الدكتور أحمد الشافعي مندوبي وزارة الشباب والرياضة، المستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.