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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي الأندية المشاركة في قرعة الدور 32 من كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر
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ينطلق مؤتمر اتحاد الكرة، فى الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الجارى 2024 - 2025 بمشاركة مندوبى الأندية المشاركة فى هذا الدور.

ويُشارك في قرعة الدور الـ32 لبطولة كأس مصر كلا من أندية الترسانة، طنطا، المقاولون العرب، المنصورة، وادي دجلة، ديروط، الأوليمبي، تيم إف سي، بترول أسيوط، القناة، لافيينا، منتخب السويس.

كما يشارك فى دور الـ32 الفائز من مباراة سبورتنج مع الحمام، وي مع الشمس، وأبوقير للأسمدة مع بلدية المحلة.
بجانب أندية الدوري الممتاز، باستثناء الأهلي، الذي تم استبعاده من قبل اتحاد الكرة. 

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