أحمد حمزة رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بالبحيرة

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حركة تغييرات شاملة لرؤساء المراكز والمدن.

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر تكليف أحمد حمزة رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى وذلك في خطوة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه التغييرات تعكس إصرار القيادة المحلية على ضخ كفاءات جديدة قادرة على التعامل مع التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة أن تطوير منظومة العمل العام يأتي من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية ومحاربة الفساد الإدارى ، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم.

ومن الجدير بالذكر أن مركز حوش عيسى يمتلك منطقة صناعية واعدة؛ والمقامة على مساحة 346 فدان بمنطقة الطرانة.

وتتميز حوش عيسى بالزراعة الخصبة حيث تنتج المحاصيل الزراعية المتنوعة؛ وتجارة الحبوب فهي مدينة ذات تنوع اقتصادي وزراعي مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي حيوي بالمحافظة.