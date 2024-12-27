اتحاد السلة يقرر توقيع عقوبة قدرها 75 ألف جنيه على جماهير الأهلي

أعلن مجلس إداره الاتحاد المصري لكره السلة برئاسة عمرو مصلحي عدد من القرارات بشأن الاحداث التي وقعت خلال مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي بطوله دوري المرتبط رجال.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة السلة بيانًا اعلن فيه عن عقوبات على ناديي الأهلي والاتحاد عقب مباراة يوم الأربعاء 25 ديسمبر والتي أقيمت على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بناء على تقرير مراقب المباراة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامة مالية قدرها 75 ألف جنيه على نادي الأهلي للسباب الجماعي لفريق الاتحاد وحكام المباراة قبل وأثناء وبعد المباراة.

وأكدت اللجنة أنه تم إخطار شركة تذكرتي بإغلاق حجز تذاكر لجمهور الأهلي الذي حضر المباراة ومنع من حضور مباريات السلة لمدة شهر من تاريخ المباراة.

وغرمت اللجنة نادي الاتحاد السكندري 25 ألف جنيه على نادي الاتحاد السكندري، وذلك للسباب الجماعي قبل وبعد المباراة في ردها على جمهور النادي الأهلي.

وحذرت اللجنة أنه في حالة تكرار التصرفات من قبل جمهور الأهلي والاتحاد السكندري سيتم تغليط العقوبات.

وتوج الاهلي بدوري المرتبط هذا الموسم بعد الفوز في المباراة النهائية على الاتحاد السكندري