ads
الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محاضرة فنية لجروس قبل انطلاق آخر فقرات مران الزمالك

جروس
جروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل بدء الفقرة الفنية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.
وشرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في الفقرة الفنية، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

محاضرة فنية جروس مران الزمالك الاتحاد السكندري