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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زد يسحق بالم هيلز بخمسة أهداف نظيفة بدوري الكرة النسائية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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نجح فريق الكرة النسائية لنادي زد بقيادة محمود خلف في تحقيق الفوز على نظيره فريق بالم هيلز ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب زد بالتجمع، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

وسددت لاعبات نادي زد  ب٥  أهداف في شباك بالم هيلز دون رد،  ليخطف نادي زد نقاط جديدة تضاف لرصيد ليصبح لديه  28 نقطة جمعها من خلال ١٣ مباراة، ليستطيع فريق زد أن يحقق أداءا متميزا خلال الدوري الجاري ، ويصبح من ال٥ الاوائل في ترتيب جدول البطولة.

وطالب المدير الفني للفريق ، بضرورة تركيز اللاعبات واستغلال جميع الفرص لتحقيق اهداف سريعة.

مواجهات دوري الكرة النسائية 

وشهدت الجولة اليوم، 6 مواجهات قوية أهمها مواجهة الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

في سياق آخر ، فاز وادي دجلة على فريق الجونة في افتتاحية الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري امس الخميس ، بثمانية أهداف نظيفة دون رد، ليحصد دجلة ٣ نقاط جديدة، ويصل لـ ٢٨ نقطة.

 

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