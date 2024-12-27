ختام البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة.. الجزائر الأول وتونس الثاني والسعودية الثالث.. وجائزة التحدي لفلسطين

شهد اللواء محمد الصالح بن بيشه الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنى بالجزائر، حفل ختام البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة ، التى استضافها الجيش الوطنى الشعبى بالجزائر، تحت إشراف الاتحاد العربى للرياضة العسكرية.

جاء ذلك فى بحضور العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والعميد جابو أمحمد عبد الحق رئيس العليا المنظمة .

ووزعت الجوائز على الفرق الفائزة فى الختام وهى كالتالى : المركز الأول وكأس البطولة لمنتخب الجزائر ، وحصل منتخب تونس على جائزة المركز الثانى ، وجائزة المركز الثالث ذهبت للمنتخب السعودى ، بينما حصل منتخب قطر على جائزة فريق الإصرار ، وحصل فريق ليبيا على جائزة فريق الشباب ، وذهبت جائزة التحدى لفريق فلسطين .

حضر الختام والعميد أمل خليفة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد المشرف الإداري. على البطولة، والعميد فنى عتيق شداد الغانم - رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ، والعميد عبد الرازق الشوشان عضو اللجنة الفنية بالاتحاد ، والعميد عبد الله الفيتورى عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد ، وعلى جاد محمد - المراقب المالى للاتحاد ، وعدد كبير من ممثلى وزارة الدفاع الوطنى بالجزائر ، وأعضاء السلك الدبلوماسى للدول المشاركة، ورؤساء الوفود .