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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غداً.. انطلاق معسكر منتخب مصر للشباب

منتخب ٢٠٠٧
منتخب ٢٠٠٧
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ينطلق غداً معسكر منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة أسامة نبيه، ويستمر حتى يوم 3 يناير المقبل في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويضم الجهاز الفني للفراعنة الشباب كلا من أسامة نبيه مديراً فنياً وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا اعلاميا ود. أيمن فريد طبيبا ودكتور محمد محروس أخصائى علاج طبيعى وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.
وكثف نبيه معسكراته خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل العناصر التي يحتاجها.

منتخب 2007 معسكر مغلق