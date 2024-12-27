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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطالب المرضى والكوادر الطبية بالمغادرة

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي
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حاصر جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان وطالب المرضى والكوادر الطبية بالمغادرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

يأتي هذا التطور في سياق العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

وسبق للاحتلال الإسرائيلي في عدة مناسبات بإخلاء المستشفيات والمؤسسات الصحية في غزة.


وتزعم السلطات الإسرائيلية أن حماس تستخدم بعض هذه المنشآت كقواعد أو مخابئ للأسلحة، رغم أن التقارير الدولية تؤكد أن المستشفيات والمرافق الصحية في غزة عادة ما تكون أهدافًا للقصف الإسرائيلي دون وجود دليل على استخدامها لأغراض عسكرية.

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