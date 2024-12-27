وفاة شقيق رئيس الوزراء البريطاني عن عمر يناهز 60 عاماً

قال متحدث باسم داونينج ستريت، اليوم الجمعة، إن نيك الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، توفي بعد معاناته من السرطان، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف المتحدث: "نيك (60 عاما) توفي بسلام بعد ظهر يوم 26 ديسمبر بعد صراع مع السرطان."

وأشاد ستارمر (62 عاما) بأخيه ووصفه بأنه "رجل رائع."

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "لقد واجه كل التحديات التي ألقتها عليه الحياة بشجاعة وروح الدعابة. سنفتقده كثيرا."

ونشأ نيك ستارمر مع صعوبات في التعلم وكان كير، الذي كان الثاني من بين أربعة أشقاء، يدافع عن نيك عندما كان طفلا ضد أي شخص يضايق شقيقه، وفقا لسيرة ذاتية لرئيس الوزراء البريطاني نشرت هذا العام.