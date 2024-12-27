رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أصدق التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور ناصر مندور أن العام الجديد يمثل فرصة لتجديد العزم على تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والتي أرست دعائم التنمية المستدامة والاستقرار في مصر.

وأعرب رئيس الجامعة عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام على مصر وشعبها العظيم، وأن تستمر مسيرة التقدم والازدهار في كافة المجالات، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل مكروه وسوء.

واختتم الدكتور ناصر مندور تهنئته قائلاً: "نجدد العهد على مواصلة العمل الجاد في جامعة قناة السويس، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة".