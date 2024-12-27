محمد بطيشة رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في البحيرة

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حركة تغييرات شاملة لرؤساء المدن والمراكز، تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في خدمة المجتمع، وتأتي هذه التغييرات استجابة للمرحلة الحالية، بما يعزز قدرة المحافظة على دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة، في إطار سعيها المستمر لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق تطلعات المواطنين.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

وتضمت الحركة تكليف محمد بطيشة رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وذلك بهدف إعادة هيكلة الأداء الإداري وتعزيز التنمية المحلية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

محمد بطيشة رئيس مدينة كفر الدوار

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه الحركة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التميز في القيادة المحلية، ودعم الابتكار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مع التركيز على تطبيق معايير الشفافية والمساءلة التي تلبي تطلعات المواطنين وتواكب احتياجاتهم المتجددة.

ومن الجدير بالذكر أن كفر الدوار تعد قلعة من قلاع الصناعه المصرية وخاصة في قطاع الغزل والنسيج؛ وتبلغ مساحتها 602 كم٢، وتمتلك حدود متميزة تسهل حركة النقل والمواصلات والتجارة؛ كونها على الطريق الزراعي مصر الإسكندرية؛ والطريق الدولي الساحلي.