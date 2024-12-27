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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. انعقاد برنامج"لقاء الجمعة للأطفال"من مسجد الهواري بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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عقدت فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال من مسجد الهواري، بترسا التابع لإدارة سنورس ثان، بالفيوم اليوم الجمعة، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي، مدير المديرية، وبحضور الشيخ أحمد سيد عبد الله،مدير الإدارة، والشيخ عبد الله عبد المقصود، مفتش المنطقة، والشيخ محمد محمود، إمام المسجد، و الوعظة الدكتوره هبة مختار

وخلال اللقاء أكد العلماء أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة “بداية جديدة”، التي تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متكامل و متقدم من خلال العمل الجماعي الذي يستهدف تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الوسطية و المستنيرة.

كما أشاروا أن وزارة الأوقاف تسعى دائما من خلال هذا اللقاء إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، إدراكًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل صحيح.

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