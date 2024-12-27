الزمالك يخطف نقاط إنبي بسداسية نظيفة بدوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل المباراة التي تجمع بين فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك ونظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري، على ملعب فرعي لنادي الزمالك .

الزمالك يخطف نقاط إنبي

فاز فيها نادي الزمالك بنتيجة على فريق إنبي بسداسية نظيفة دون رد ،احرزت الأهداف كلا من " سليمزي -شيماء- اليس - ميرال "، ليخطف بذلك الزمالك ثلاث نقاط جديدة في جدول الدوري المصري ويصل رصيده ل ٢٢ نقطة.

وقد دخل الزمالك المباراة اليوم محتلا المركز السادس من ترتيب الدوري المصري برصيد ١٩ نقطة جمعها من خلال ٩ مباريات خاضها وحقق الفوز في ٧ وتلاقي هزيمتين من الاهلي ووادي دجلة .

وكان فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك قد فاز على نظيره فريق الجونه في آخر مباراة له ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

الزمالك يهزم الجونة بـ6 أهداف

استطاع الزمالك بقيادة عادل حسين المدير الفني للنادي ،بهزيمة الجونة بستة أهداف مقابل هدف واحد .

وشهدت الجولة اليوم، 6 مواجهات قوية أهمها مواجهة الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.