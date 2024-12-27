معلومات مهمة حول التسمم الغذائي وعلاجه

ما هو التسمم الغذائي؟ ولماذا يصيبك؟ وهل هناك طرق علاجية بسيطة؟ تعرف على أهم المعلومات الآن.

التسمم الغذائي حالة صحية شائعة تحدث نتيجة تلوث الماء والطعام بمسببات المرض، تزداد حالات التسمم الغذائي ، ولكن هل تعلم ما هي مسببات التسمم الغذائي بالتحديد وما الأعراض المرافقة له؟ وهل بإمكانك تناول الطعام بعد إصابتك بالتسمم؟ إليك أهم المعلومات حول الموضوع.

أسباب التسمم الغذائي

كما ذكرنا يحدث التسمم الغذائي نتيجة تلوث الماء أو الطعام بأنواع مختلفة من الفيروسات أو البكتيريا ومن أهمها:

نوروفيروس : تتواجد بشكل خاص في المحار، والفواكه، و الخضراوات.

بكتيريا السالمونيلا: والتي تتواجد في البيض النيء، واللحوم، ومنتجات الألبان.

بكتيريا المطثية الحاطمة : المتواجدة في اللحوم والدواجن.

بكتيريا العطيفة: تتواجد في اللحوم النيئة، والماء الملوث.

البكتيريا العُنْقودية: المتواجدة في منتجات الحيوانات، مثل: الحليب، والبيض.

وتعد السالمونيلا و النوروفيروس من أكثر مسببات التسمم الغذائي والتي تستدعي الإقامة بالمستشفى.

أعراض التسمم الغذائي

من أكثر أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي شيوعًا:

• تهيج المعدة.

• القيء.

• الإسهال.

تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى 48 ساعة تقريبًا، ولكن عليك استشارة الطبيب على الفور في حال زادت الأعراض حدة، والتي تشمل:

• وجود دم في البراز.

• ألم شديد في البطن.

• تشوش في الرؤية.

• إسهال يستمر لأكثر من ثلاثة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن معظم حالات التسمم الغذائي لا تستدعي المبيت في المستشفى ولكنك بالطبع ستكون بالقرب من المرحاض معظم الوقت.

الفئات المعرضة لخطر التسمم الغذائي

هناك فئات معنية قد تكون بخطر الإصابة بمضاعفات مختلفة نتيجة معاناتهم من التسمم الغذائي، وتشمل هذه الفئات:

الأطفال

التسمم الغذائي حالة شائعة بين الأطفال ولكنها قد تكون خطيرة بالأخص لمن هم دون السنة الأولى من عمرهم، فقد يصابون بما يعرف بالتسمم السجقي ، وهي حالة صحية خطيرة قد تؤدي إلى وفاة الطفل المصاب.

إن لاحظت ظهور علامات وأعراض إصابة طفلك بالتسمم الغذائي يجب عليك استشارة الطبيب فورًا.

الحوامل

يجب على الحوامل علاج أية أعراض مرتبطة بالتسمم الغذائي خلال الحمل بشكل حذر جدًا، فبعض مسببات التسمم قد تكون خطيرة على صحة الجنين أيضًا، لذلك لا تهملي أية أعراض تشير بإصابتك بالتسمم الغذائي.

كبار السن

في بعض الحالات قد يؤدي إصابة كبار السن بالتسمم الغذائي إلى الفشل الكلوي، لذلك استشر الطبيب فورًا في حال ظهور علامات التسمم الغذائي.

علاج التسمم الغذائي

عند إصابتك بالتسمم الغذائي من الضروري أن تترك مجالُا لمعدتك كي ترتاح، بمعنى أن تتجنب الأكل والشرب لعدة ساعات ما عدا الماء.

فإصابتك بالإسهال والقيء ترفع من خطر الإصابة بالجفاف أيضًا، و لتعويض نقص السوائل التي يتعرض لها جسمك عليك بشرب الماء بجرعات صغيرة موزعة على مدار اليوم، كما بإمكانك تناول قطعة من الثلج.

وتعد المشروبات الرياضية التي تحتوي على الشوارد الكهربائية الأفضل في حمايتك من الإصابة بالجفاف مع التأكد من تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قدر المستطاع.

1. أطعمة تناولها عند الإصابة بالتسمم الغذائي

عندما تشعر بأنك قادر على تناول الطعام توجه إلى الأطعمة الخفيفة على المعدة والجهاز الهضمي ككل وركز على الأطعمة قليلة الدهون و الألياف، مثل:

• الموز.

• حبوب الإفطار.

• العسل.

• البطاطا.

• الأرز.

1. أطعمة تجنب تناولها عند الإصابة بالتسمم الغذائي

نذكر لك مجموعة من الأطعمة التي يجب عليك تجنب تناولها عند الإصابة بالتسمم الغذائي في ما يأتي:

الأطعمة التي سببت لك المرض.

• الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

• منتجات الألبان.

• الأطعمة الغنية بالدهون.

• الأطعمة المقلية.

• النيكوتين.

• الأطعمة الموسمية.

كما ذكرنا فإن أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي لا تمتد لأكثر من 48 ساعة وفي حال امتدادها يجب عليك مراجعة الطبيب و استشارته بشكل فوري.

نصائح عند الإصابة بالتسمم الغذائي

في ما يأتي مجموعة من النصائح المهمة عند إصابتك بالتسمم الغذائي:

لا تنسى تنظيف أسنانك باستمرار عند إصابتك بالتسمم الغذائي، فالأحماض التي تخرج من المعدة مع القيء من شأنها أن تدمر مينا الأسنان.

تستدعي إصابتك بالتسمم الغذائي الراحة التامة لتسريع عملية الشفاء.

لا تقم بتناول أي أدوية تباع دون وصفة طبية لوقف أعراض هذه الحالة الصحية بل دع جسمك يمر بها ليتخلص من مسبب المرض.

يمكنك اتباع الوصفات المنزلية الآتية التي تساهم في تخفيف أعراض التسمم الغذائي:

تناول شاي الزنجبيل فهو معروف بخصائصه التي تعمل على تهدئة المعدة والمضادة للبكتيريا.

إضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي لما لديه من خصائص مضادة للميكروبات وبالتالي إمكانية تخليص جسمك من مسببات المرض.