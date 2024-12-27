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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بتلقيه بلاغاً من غرفه عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بطريق الفيوم أبشواي السياحي، بدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقال رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث انقلاب دراجه ناريه" موتسكل ". 

نتج عن ذلك، وفاة قائد الدراجة ويدعى" محمد .ع "22عاما وإصابة اثنين مرافقي قائد الدراجه ، تم نقل المتوفى والمصابان إلى مستشفى ابشواي المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم.

حوادث الطرق في الفيوم محافظة الفيوم مركز أبشواي حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم