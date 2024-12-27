إيران والصين تعززان التعاون الاستراتيجي خلال زيارة "عراقجي" إلى بكين

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الهدف الرئيس من زيارته الحالية إلى الصين ؛ هو إجراء مشاورات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار عراقجي إلى أن الزيارة تشمل متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها بين إيران والصين في وقت سابق وفق ما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية اليوم الجمعة.

وشدد على أن البلدين نجحا في تعزيز الثقة السياسية والتعاون الثنائي عبر تنفيذ خطة التعاون الشامل الممتدة لمدة 25 عامًا؛ وهو ما أسهم في تعزيز التضامن بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وقال عراقجي في تصريح خلال الزيارة إن الشراكة بين إيران والصين مبنية على أساس قوي يغطي مجموعة واسعة من المجالات المهمة، مضيفا أن البلدين يتقاسمان مصالح مشتركة ليس فقط في القضايا الثنائية والإقليمية، لكن أيضًا على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن إيران والصين ملتزمتان - بشكل كبير - بالتعددية وفوائد التعاون الجماعي لتحقيق الازدهار العالمي، حيث يستمر البلدان في العمل سويا ؛ في إطار منظمات متعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون وتحالف بريكس.