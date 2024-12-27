ads
الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المهندس علي زيد رئيسًا لمركز ومدينة شبراخيت في البحيرة

المهندس علي زيد رئيسًا
المهندس علي زيد رئيسًا لمركز ومدينة شبراخيت في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكليف المهندس على زيد رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، ضمن حركة تغييرات موسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحسين جودة الخدمات.

المهندس علي زيد رئيسًا لمركز ومدينة شبراخيت في البحيرة

جاء هذا القرار ضمن رؤية المحافظة الرامية إلى تحقيق تحول نوعي في إدارة المراكز والمدن، عبر تمكين قيادات تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي، بما يعزز التنمية المستدامة ويدفع عجلة التطوير في كافة المجالات.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تواصل خطواتها نحو تطوير منظومة العمل المحلي من خلال إجراء تغييرات جوهرية تستهدف تعزيز الأداء الإداري ودعم القيادات القادرة على تلبية تطلعات المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
المهندس علي زيد مدينة شبراخيت البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة حركة رؤساء المدن