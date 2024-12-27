اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكليف المهندس على زيد رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، ضمن حركة تغييرات موسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحسين جودة الخدمات.

المهندس علي زيد رئيسًا لمركز ومدينة شبراخيت في البحيرة

جاء هذا القرار ضمن رؤية المحافظة الرامية إلى تحقيق تحول نوعي في إدارة المراكز والمدن، عبر تمكين قيادات تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي، بما يعزز التنمية المستدامة ويدفع عجلة التطوير في كافة المجالات.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تواصل خطواتها نحو تطوير منظومة العمل المحلي من خلال إجراء تغييرات جوهرية تستهدف تعزيز الأداء الإداري ودعم القيادات القادرة على تلبية تطلعات المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.