"ميتا" تعلن عن ميزات دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب للشركات والأفراد

تتطلع شركة Meta، الى تحديث تطبيقاتها ودمجها بميزات الذكاء الاصطناعي ، لتقديم خدمات أفضل من أجل مستخدمي واتساب، حيث يظهر أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS " الإصدار 24.25.10.84 " ، المتاح على TestFlight.

وقدم واتساب ميزة اتصال منصة الأعمال والردود التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تعكس هذه الأدوات الحديثة للشركات تلك المتاحة بالفعل على إصدار اندرويد ، وقد أصبح الآن لدى بعض المختبرين التجريبيين إمكانية الحصول علي ميزة حديثة تسمح للشركات ربط تطبيقاتها بأدوات الذكاء الاصطناعي، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، يمكن للشركات تشغيل دعم الذكاء الاصطناعي للتعامل مع رسائل العملاء، وخاصة خارج ساعات العمل الرسمية ، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التدخل لتقديم ردود في الوقت المناسب في حالة عدم إتاحة الرد .

ويمكن لهذه الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مشاركة تفاصيل المنتج، والتوصية بالخيارات بناءا على متطلبات العملاء، وأيضا تقديم تحديثات حول الأسعار وتوافر المخزون لتيسير خدمات الاتصال الإلكتروني على المتسوقين.

تطرح واتساب ميزة جديدة أخرى إلى جانب الردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المقدرة على ربط تطبيق WhatsApp Business بمنصة Business بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة، يمكن للشركات إدارة حساباتها على المنصتين في وقت واحد .

و أثناء الإعداد، يمكنهم حتى نقل بيانات ومعلومات ما يصل مدته إلى ستة أشهر من سجل الدردشة إلى التطبيق بسهولة ، على الرغم من استبعاد سجلات الدردشة الجماعية من هذا الخيار.

وقد ظهرت واتساب ، ميزة حديثة تتيح لك إرسال رسائل إلى Meta AI لمواكبة التغيرات التي طورها الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك الآن الاتصال بـ شات جي بي تي على الهاتف، وذلك لو كانت في الولايات المتحدة ، أو إرسال رسالة نصية إليه عن طريق واتساب ، ويمكنك المنافسة على الحصول على ردود مدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذه المحادثة.