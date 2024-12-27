ناج من تحطم الطائرة الأذربيجانية يروي لحظات الرعب الأخيرة' "سمعنا انفجارًا وبدأنا بالدعاء"

كشف أحد الناجين من حادث تحطم الطائرة التابعة لخطوط الطيران الأذربيجانية في كازاخستان، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الكارثة، مؤكدًا أنه سمع دوي انفجار قوي قبيل تحطم الطائرة.

وقال الراكب سوبهونكول رحيموف، الذي كان من بين الناجين، في تصريحات لوكالة "رويترز" من المستشفى: "بعد الانفجار، اعتقدت أن الطائرة ستتحطم. بدأت في الدعاء والاستعداد للموت". وأضاف رحيموف أن "الطائرة بدأت في الترنح بعد دوي الانفجار".

وكان رحيموف قد ظهر في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق اللحظات الأخيرة للطائرة قبل تحطمها. ويظهر في الفيديو وهو يصور نفسه عبر خاصية "السيلفي" ويردد: "الله أكبر. الله أكبر" وينطق الشهادتين، بينما يظهر ركاب آخرون في حالة من الهلع والترقب.

وأشارت تقارير إلى أن الطائرة كانت قد غيرت مسارها لتجنب منطقة جنوبي روسيا، التي تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوي المستخدمة في إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أكد راكب آخر يدعى زاور محمدوف في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أنه "كانت هناك فرقعة قوية في الطائرة، تكررت مرتين، بعدها تبين لنا أن الطائرة متجهة للسقوط الحتمي".

وقد أسفر الحادث عن مصرع 38 شخصًا، بينما نجا 29 آخرون.

وكانت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية قد أعلنت في وقت سابق أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى تعرض الطائرة "لتدخل مادي وفني خارجي".

وأفادت أربعة مصادر مطلعة على التحقيق الأذربيجاني بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الطائرة بالخطأ.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحقيق في سبب تحطم الطائرة لا يزال جاريًا، وأنه "سيكون من الخطأ التكهن قبل انتهاء التحقيق".

وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد الأسباب الحقيقية وراء تحطم الطائرة الأذربيجانية، وسط ترقب لمعرفة النتائج النهائية.